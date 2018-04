Virgin Tonic : Top 3 des petits défauts favoris des hommes chez les femmes 

On a tous des défauts et parfois, ils sont même liés à notre signe astrologique : certains sont plus jaloux que d'autres, tandis que certains signes sont plus sympas. Bref, les défauts, on vit tous avec. Mais parfois, ils sont difficiles à assumer. Mesdames, si vous avez tendance à complexer, sachez que certains de vos défauts sont plutôt appréciés par les hommes. Et la bonne nouvelle, c'est que le Virgin Tonic a listé tout ça.

3. La timidité

2. L'insouciance

1. les petites rondeurs

Ainsi, en troisième position, on retrouve la timidité. Ensuite, c'est l'insousciance. Enfin, les petites rondeurs écopent de la première place du podium ! Alors si pour vous, ces choses sont des défauts, soyez rassurées !