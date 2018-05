Virgin Tonic : Top 3 des petites douleurs que les français détestent le plus !

Après avoir lu ces lignes, vous n'allez probablement pas nous remercier. Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous donne le Top 3 des petites douleurs que les français supportent le moins. Traduction, on va réveiller toutes ces petites douleurs que vous détestez. On vous l'accorde, le Top des célébrités que les français rêveraient d'embrasser, c'était nettement plus sympa.

3. Se cognerle petit orteil dans un meuble

2. Le coup de nerf dans le coude

1. La campe qui réveille en pleine nuit

En troisième position, on retrouve donc le fameux petit doigt de pied qui se cogne dans un meuble (une horreur). Ensuite, il y a le coup de nerf dans le coude et pour finir, on a la crampe qui réveille en pleine nuit. Pour éviter ce genre de mésaventure, il paraît même qu'il faudrait mettre un savon de Marseille sous son lit !