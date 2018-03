Virgin Tonic : Top 3 des personnalités préférées des ados !

Si vous avez des enfants, alors vous savez à quel point il peut être difficile de (vraiment) les connaître lorsqu'ils entrent dans l'adolescence. Pour votre défense, un ado ne communique pas énormément et en plus, ils changent d'opinion toutes les heures. Et bonne nouvelle, le Virgin Tonic a décidé de vous aider à gagner quelques points dans l'estime de vos ados. Tout de suite, le Top 3 de leurs personnalités préférées !

3. OMAR SY

2. SOPRANO

1. BIGFLO & OLI

Sans grande surprise, on retrouve dans ce classement l'acteur Omar Sy - en même temps, tout le monde l'aime...! Soprano, lui, écope de la deuxième place tandis que les Toulousains (et amis de Vianney) BigFlo & Oli se retrouvent en tête du classement. Si avec ça, vous n'avez pas de quoi faire la conversation aux ados, nous, on ne répond plus de rien !