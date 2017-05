Quels sont les pays où l'on fait le plus l'amour ?

Vous le savez, dans le Virgin Tonic, on aime établir des classements. Au cours de la semaine, on vous livrait le Top 3 des parties du corps préférées des femmes chez les hommes. Mais aujourd'hui, on se penche sur les pays où l'ont fait le plus l'amour. Alors que l'on pourrait miser sur les Italiens ou les espagnols, ils ne sont absolument pas parmi les premiers ! En fait, ces chiffres devraient vous surprendre :

3. La Russie

2. Le Brésil

1. La Grèce

Avec une moyenne de 131 rapports par an, la Russie se place en troisième position. Au Brésil, on arrive à la deuxième place avec une moyenne de 145 rapports par an. Enfin, les grands gagnants sont les grecs : avec près de 164 rapports par an, la Grèce écope de la première place. En France, on n'est que onzième... il va falloir se mettre au travail, donc !