Virgin Tonic : Top 3 des parties du corps que les hommes préfèrent chez les femmes

En plus d'offrir 50 000 euros cash cette semaine, ainsi que des loyers, Camille Combal et toute l'équipe adorent enrichir notre culture avec des news insolites, des tops et autre infos en tout genre. Par exemple, on découvrait il y a quelques jours le Top 3 des acteurs qui meurent le plus au cinéma, ou le Top 3 des profils de collègues de travail qui énervent le plus ! Aujourd'hui, en voici un nouveau, qui saura faire taire les adeptes de clichés en tout genre. Voici le Top 3 des parties du corps que les hommes préfèrent chez les femmes !

3 / Ventre

2 / Dos

1 / Pieds

En 3ème position, on retrouve le ventre. Les hommes semblent adorer cette partie du corps, qu'ils trouvent sensuelle et rassurante. En deuxième position, c'est le dos (la cambrure) que les hommes affectionnent plus particulièrement chez la femme. Enfin, en toute première place, ce n'est ni les fesses, ni les seins, ni le sourire, mais les pieds que les hommes adorent ! Et vous messieurs ?