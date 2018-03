Virgin Tonic : Top 3 des parties du corps des préférées chez les femmes !

Dans le Virgin Tonic, les relations hommes/femmes, on en parle tous les jours. Et aujourd'hui, même si Camille est malade, on ne change pas les bonnes habitudes ! Clément vous a donné ce matin les trois parties du corps des hommes favorites chez les femmes et si vous l'avez manqué, voici le classement :

3. Les epaules larges

2. Les fesses

1. Les abdos bien dessinés

On ne fera même pas semblant d'être surpris : en troisième position, on retrouve évidemment les épaules larges. Ensuite, les fesses et pour finir, les abdos bien déssinés. Si vous n'avez pas d'abonnement à la salle de sport, ce n'est pas un drame. Par chance, ce n'est pas la liste de TOUTES les femmes, ce n'est qu'une moyenne !