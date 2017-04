Quand on part en vacances, on a toujours une petite appréhension : celle de ne rien oublier. Et pourtant, vous vous en doutez, on finit toujours par se rendre compte que notre portable est resté tranquillement sur la table du salon pendant que nous, on a déjà tracé la route. Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous a aidé à préparer vos bagages si vous faîtes partie des chanceux qui s'apprêtent à partir. Tout de suite, voici le Top 3 de ce que les français oublient le plus quand ils partent en vacances !

3. La brosse à dent

2. La pilule (pour les femmes)

1. La carte d'identité

Bon, la brosse à dents, ce n'est pas bien grave : vous pouvez en racheter une. Par contre, se retrouver à l'aéroport ou a la gare sans carte d'identité, c'est plus compliqué ! On vous fait confiance pour dresser des listes et pour ne rien oublier ! Et puisqu'on parle de vacances, sachez que Virgin Radio vous offre des pass pour le Parc Astérix du 3 au 9 avril ! Alors on vous l'accorde, c'est moins classe qu'un séjour aux Maldives. Mais c'est déjà moins loin !