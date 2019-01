Virgin Tonic : Top 3 des objets que l'on oublie tout le temps lorsque l'on rentre du ski

Au moment de partir en vacances, on a tellement peur d'oublier des choses que l'on fait des listes que l'on suit religieusement... L'appareil photo, la trousse à pharmacie, les chargeurs de téléphone... on pense à tout. Du moins, on essaie. Le truc, c'est que le plus souvent, lorsqu'il faut rentrer, on est nettement moins cadré (en fait, on est surtout déprimer de rentrer). Résultat, on oublie des choses. La preuve.

Top des choses les plus oubliées au ski

3. Le baumeà lèvres

2. La spatule à Raclette

1. Les chaussettes de ski

Bon, on vous l'accorde, ce n'est pas le baume à lèvres qui nous manque le plus. La spatule à raclette, on peut aussi vivre sans. Quoique... la soirée raclette avec les potes peut vite être compromise. Enfin, on a tendance à laisser nos belles et chaudes paires de chaussettes de ski. Dommage, surtout depuis qu'il a été prouvé que l'on dormait mieux en chaussettes...!