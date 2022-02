Virgin Tonic : Top 3 des objets les plus vendus chez Ikea

Lorsque l'on emménage, difficile de faire l'impasse sur Ikea : le géant de l'ameublement est de loin un classique et, évidemment, nous sommes nombreux à déambuler dans les couloirs du magasin. Or, quels sont les objets les plus vendus chez Ikea ? Si vous vous posiez la question, voici un petit classement.

Toftbo, le tapis de bain

Frakta, le grand sac bleu

Sinnlig, la bougie à la vanille

Top des objets les plus vendus chez Ikea

Pour s'offrir tous ces objets chez Ikea, rendez-vous ICI !