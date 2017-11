Virgin Tonic : Top 3 des objets les plus vendus au monde

Tous les matins, de 7h à 10h, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic sont à l'antenne pour faciliter pour réveil ! Et si l'on apprenait la fabuleuse histoire de ce voyageur Air Bnb qui a repeint les murs de sa chambre et qui s'est fait remboursé son séjour, on vous livre tout de suite un top 3 totalement insolite, qui risque de vous surprendre ! Sauriez-vous deviner quels sont les 3 objets les plus vendus au monde ?

1 / Jean Levi's (4 milliards)

2 / Iphone (700 millions)

3 / Livres Harry Potter (452 millions)

À la place de numéro 1, se positionne le jean Levi's ! Il est vendu chaque année à pas moins de 4 milliards d'exemplaires ! À la place de numéro 2, on découvre bien évidemment (et comme on aurait pu s'en douter) l'Iphone ! Il est vendu à 700 millions d'exemplaires ! Enfin, en troisième place, ce sont les livres Harry Potter qui sont le plus vendus, avec un total de 452 millions exemplaires !