Virgin Tonic : Top 3 des objets du quotidien plus sales que la cuvette des toilettes

Tous les matins dans le Virgin Tonic, Camille Combal et toute l'équipe nous réveillent de 7h à 10h et nous donnent le courage d'affronter le réveil dans la joie et bonne humeur ! Et tous les matins, ils en profitent pour nous apporter des infos insolites. Par exemple hier, nous apprenions à quel âge un homme devient mature. Sachez qu'aujourd'hui, on découvre un Top 3 bien spécial. Si la cuvette des toilettes ne vous inspire pas confiance en ce qui concerne son taux de bactéries, vous allez être étonnés d'apprendre que ce n'est pas l'endroit le plus sale de votre quotidien. Voici leTop 3 des objets du quotidien plus sales que la cuvette des toilettes !

3 / Menu restaurant

2 / Clavier d'ordinateurs

1 / Billets de banque

En troisième position, on retrouve la carte du menu d'un restaurant. À la seconde position, ce sont les claviers d'ordinateurs qui affichent un taux élevés de microbes et bactéries. Enfin, l'objet du quotidien le plus sale est... le billet de banque ! Ce sont donc les trois objets du quotidien plus sales que la cuvette des toilettes !