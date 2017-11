Virgin Tonic : Top 3 des métiers rêvés par les parents pour leurs enfants

Chaque semaine, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic vous dévoilent de nouveaux classements en tout genre. On a par exemple déjà évoqué le Top 3 des métiers que rêveraient d’exercer les français, ou même le Top 3 des métiers qui rendent le plus heureux ! Et aujourd'hui, place à un nouveau top ! Sauriez-vous deviner le Top 3 des métiers rêvés par les parents pour leurs enfants ? Ne réfléchissez pas plus, on vous le dévoile tout de suite !

1 / Médecin

2 / Ingénieur

3 / Informaticien

En première place, on retrouve le métier de médecin, sans surprise ! Il est suivi en seconde position du métier d'ingénieur, plutôt vaste. Enfin, en dernière place, c'est le métier d'informaticien que l'on retrouve en troisième position de ce top 3 des métiers rêvés par les parents pour leurs enfants !