Virgin Tonic : Top 3 des métiers qui séduisent le plus les hommes sur Tinder

Ce matin, on parle drague, habitudes des français, sommeil et autres infos en tout genre dans le Virgin Tonic. Et après avoir évoqué l'histoire insolite de cette américaine qui divorce d'une calculatrice pour se marier avec le jeu Tétris (oui, on sait...), on vous parle encore de drague, et notamment de drague sur Tinder ! D'après vous, quels sont les métiers qui séduisent le plus les hommes sur l'appli de rencontres ? Voici le Top 3 !

1 / Business woman, patronne...

2 / Monitrice de ski

3 / Graphiste

En première position, on retrouve plutôt un statut, celui de patronne ! Bon, jusque là, rien de très étonnant... En seconde position, c'est la monitrice de ski qui comptabilise le plus de matchs sur Tinder. Enfin, en troisième place, on retrouve le métier de graphiste, que les hommes tendent à matcher le plus souvent sur l'application de rencontre. Que pensez-vous de ce top 3 ?