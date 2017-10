Virgin Tonic : Top 3 des métiers qui rendent le plus heureux !

Tous les matins, dans le Virgin Tonic, Camille Combal et toute l'équipe nous réveillent en douceur et avec humour ! Mais c'est aussi l'occasion de parfaire notre culture générale avec des infos en tout genre ! On vous parlait il y a quelques mois du Top 3 des métiers que rêveraient d’exercer les français. Mais aujourd'hui place à un autre top 3 des plus intéressants puisqu'on vous parle tout de suite du Top 3 des métiers qui rendent le plus heureux ! Alors, avez-vous une idée ?

1 / Mathématiciens

2 / Architecte

3/ Chargé de communication

À la place de numéro, il semblerait que le métier qui rende le plus heureux soit celui de mathématicien ! En seconde position, on retrouve le métier passionnant d'architecte. Enfin, en dernière position, on retrouve le mystérieux métier de chargé de communication ! Les artistes, pompiers, auteurs, kinésithérapeutes figurent dans le top 10 de cette étude. Alors, figurez-vous dans le Top 3 ou le Top 10 des métiers qui rendent le plus heureux ?