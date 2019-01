Virgin Tonic : Top 3 des métiers qui font rêver les enfants !

Vos enfants ont encore tout le temps de voir venir mais ça ne les empêche pas de rêver à leur métier de rêve ! Quand certains veulent devenir pompier, d'autres se voients plus policier. Chez les filles, le plus souvent, on n'en démord pas : on veut être princesse. Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous donne le top 3 des métiers qui font (vraiment) rêver les enfants.

3. Ninja

2. Concepteur de jeuxvidéos

1. Vétérinaire

En troisième position, on retrouve... Ninja. Eh, on a tous voulu (un jour) manger des pizzas dans les égoûts et être aussi badass que Leonardo des tortues ninja. On poursuit avec LE dream job qui a explosé ces derniers temps en partie grâce à Fortnite : Concepteur de jeux vidéos. On finit avec le métier numéro un depuis des années : Vétérinaire. En même temps, on sait grâce à la science qui les animaux de compagnie ont un effet bénéfique sur les humains !