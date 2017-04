Virgin Tonic : Top 3 des métiers que rêveraient d’exercer les français !

Chaque matin, Camille Combal et toute l'équipe de la matinale vous aident à sortir du lit. Entre humour, loyers à gagner et news insolites / pratiques, le Virgin Tonic rythme vos réveils pour notre plus grand plaisir. Si l'on apprenait il y a quelques jours quel était le Top 3 des métiers les plus sexy aux yeux des hommes, on découvre ce matin le Top 3 des métiers que rêveraient d'exercer les français ! Alors une idée ?

1 / Photographe

2 / Architecte

3 / Chef cuisinier

En première position de ce classement, c'est le métier de photographe qui fait clairement rêver les français. Il est suivi de la profession d'architecte qui, à notre grande surprise, feraient également rêver les français. Enfin, en troisième et dernière position de ce classement, c'est le métier de chef cuisinier qui obtient les mérites d'un grand nombre de français.