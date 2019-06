Virgin Tonic : Top 3 des métiers rêvés des français !

Vétérinaire, astronaute, agent secret...quand on est petit, on rêve de pratiquer toutes sortes de métiers. Et le plus beau, c'est que même en grandissant, on ne perd jamais vraiment nos rêves de vue ! Justement, le Virgin Tonic vous liste ce matin les métiers rêvés des français :

Vétérinaire

Chef Cuisinier

Photographe

Les métiers rêvés des français

Si vous aussi, vous vouliez être Vétérinaire, vous n'êtes définitivement pas seul(e) ! En troisième position, ce métier est de loin celui qui fait rêver les français. Ensuite, on retrouve Chef Cuisinier et à la première place, Photographe ! On s'attendait à trouver agent secret dans le classement mais à la quatrième place, c'est le métier de Fleuriste qui s'est installé !

Et vous, quel métier rêviez-vous de pratiquer ?