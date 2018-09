Virgin Tonic : Top 3 des métiers les plus matchés sur Tinder !

Quels sont les métiers qui matchent le plus sur Tinder ?! Si jamais vous vous posiez la question, eh bien sachez que le Virgin Tonic a la réponse. Et attention, on compte sur vous pour ne pas aller changer votre bio trois secondes après avoir vu les Top 3 qui s'annonce !

3. Photographe

2. Journaliste

1. Directeur Artistique

Infirmière

Architecte

Community Manager

Vous l'aurez compris, pas de pilote à l'horizon ! Par contre, si vous êtes un homme, sachez qu'être Directeur Artistique peut vous faire gagner des points. Et si vous êtes une femme, être community manager vous offre un max de likes !

Et parce qu'on est du genre sympa, voici quelques tips pour avoir le profil parfait. C'est cadeau.