Virgin Tonic : Top 3 des meilleures technique pour se réconcilier avec son (sa) chéri(e)

Merci Biba ! Le magazine nous livre les trois meilleures techniques pour se réconcilier après une dispute... de quoi s'inspirer un peu !

Top 3 des meilleures techniques de réconciliation

3. Préparer une soirée "câlin"

2. Ecrire une lettre d'amour

1. Cuisiner un bon repas

En troisième position, on retrouve donc la fameuse soirée en amoureux. Juste en dessous arrive la lettre d'amour (on espère que vous avez l'âme poète). Enfin, en première position, il y a le bon repas ! Et si vous ne savez pas cuisiner, on a la recette des cookies de l'Elysée... succès garanti !