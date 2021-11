Virgin Tonic : Top 3 des meilleures excuses pour ne pas aller travailler

La saison pluvieuse et froide arrive peu à peu et, on va se l'avouer, sortir de la couette est de plus en plus difficile. Si vous faites partie de ceux qui cherchent des excuses pour ne pas aller travailler (de façon ponctuelle), alors le Virgin Tonic a ce qu'il vous faut ! Tout de suite, un Top des meilleures excuses pour ne pas aller travailler.

Top des excuses pour ne pas aller travailler

La classique panne de réveil

C'est l'excuse la plus classique, l'excuse qui passe souvent le mieux. Le seul petit bémol ? Vous ne pouvez utiliser cette carte qu'une seule fois... peut-être deux mais, en calculant bien.

Etre malade

Etre malade, cela arrive à tout le monde. Evidemment, par précaution en cas de maladie contagieuse mais aussi et surtout, par souci de protéger votre santé, mieux vaut ne pas vous montrer. Notez cependant que l'on pourrait vous demander un certificat médical.

Quand la voiture ne démarre pas

Bon, celle-ci, ce n'est pas la meilleure. Mais avec l'arrivée du télé-travail dans nos vies, finalement, rien ne vous empêche de vous replier chez vous...!

Et vous, quelle est votre bonne excuse ?