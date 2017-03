Virgin Tonic : Top 3 des matières préférées des français

Si l'on apprenait il y a quelques semaines qu'écouter de la musique rendait les enfants intelligents, il est évident qu'une bonne écoute à l'école dès le plus jeune âge est essentiel à l'apprentissage et au développement d'un enfant. D'ailleurs, aujourd'hui, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic nous dévoilent le top 3 des matières préférées des français !

1 / Histoire géographie

/ Histoire géographie 2 / Mathématiques

/ Mathématiques 3 / Français

Comme vous pouvez le découvrir ci-dessus, c'est l'Histoire Géographie qui remporte la première place dans le coeur des français. Les maths sont la seconde matière préférée des français, suivie de près par... le français lui-même ! Et vous, quelle est votre matière préférée ?