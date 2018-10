Virgin Tonic : Top 3 des marques de gel douche favorites des français !

C'est l'éternel dilemme : faut-il se doucher tous les jours ? Faut-il se laver les cheveux tous les jours ? Alors que l'hygiène est l'un des facteurs principaux qui peut pousser une femme à quitter un homme, nous ne sommes pas toujours d'accord sur la marche à suivre. Par contre, il y a une chose sur laquelle les français tombent d'accord : les marques de gel douche. On vous l'accorde, ce n'est pas non plus l'info de l'année. Mais parce que ça nous fait plaisir, on a listé les trois marques de gel douche favorites des français !

3.Ushuaïa

2. Cadum

1. Le Petit Marseillais

Dans le top, on retrouve ainsi Ushuaïa. Mais attention, pas n'importe lequel ! On parle du violet (le relax). En deuxième posiition, il y a la marque Cadum. Et on finit sur un classique, Le Petit Marseillais. Et là encore, pas n'importe lequel ! On préfère le Soin Marin.

Alors, il y a votre gel douche ?