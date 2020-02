Virgin Tonic : Top 3 des lieux qui font le plus fantasmer les femmes !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on parle des femmes mais aussi de leurs fantasmes ! Grâce au magazine Biba, on connaît le Top 3 des lieux qui font le plus fantasmer les femmes... alors, vous avez une idée ?

Top 3 des fantasmes des femmes !

#3. Lors d'un évènement (mariage, anniversaire) - 27%

#2. Sur la plage - 30%

#1. Des les escaliers - 43%

Au sommet du classement, dans la cage d'escalier ! Il faut aimer le risque... ensuite, sans surprise, il y a la plage. Enfin, en troisième position, on retrouve un évènement particulier : pour 27% des femmes, rien de mieux qu'un anniversaire ou une soirée.