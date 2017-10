Virgin Tonic : Top 3 des jeux télé préférés des français !

En France, on aime se divertir devant la télé et surtout lorsque c'est devant un jeu. Ils sont sur toutes les chaînes, il y en a pour tous les goûts - du plus divertissant au plus ludique en passant par le plus drôle. Toujours est-il qu'au milieu de tout ça, c'est parfois difficile de s'y retrouver ! D'ailleurs, quels sont les jeux télévisés préférés des français ? Réponse tout de suite !

#3 . Tout le monde veut prendre sa place

#2. N'oubliez pas les paroles

#1. Les Douze Coups de Midi

Grand gagnant, Nagui se retrouve dans le classement avec les deux jeux qu'il anime - Tout le Monde Veut prendre sa Place et N'oubliez pas les Paroles. Mais sur la première marche du podium, on retrouve Jean-Luc Reichmann. Près de 25% des français déclarent préférer Les Douze Coups de Midi.

