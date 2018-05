Virgin Tonic : Top 3 Des fantasmes masculins les plus répandus dans le monde !

C'est la minute sexo dans le Virgin Tonic ! Après vous avoir listé les endroits parfaits pour faire l'amour selon votre signe astro et surtout, après vous avoir donné la durée moyenne d'un rapport sexuel, le Virgin Tonic continue avec cette fois le Top 3 des fantasmes masculins les plus répandus chez les hommes. Mesdames, un conseil, prenez des notes !

3. Avec la femme du boss

2. Avec uneparfaite inconnue

1. A trois

En troisième position, on retrouve donc la femme du patron - un classique. Ensuite, on retrouve la parfaite inconnue qui, évidemment, continue de faire l'effet et pour finir, le fantasme ultime reste la relation à trois. Voilà qui devrait vous aider à un y voir plus clair !