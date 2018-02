Virgin Tonic : Top 3 des fantasmes masculins !

La matinée se poursuit ! Et après avoir évoqué la nouvelle saison de Koh Lanta, Camille change complètement de registre ! L'émission aborde souvent le thème des relations (du couple à la rupture en passant par l'infidélité) et cette fois, on se focalise sur les fantasme. Quels sont donc les fantasmes masculins les plus communs ?

3. La femme du patron

2. L'uniforme

1. Une inconnue

Quand on y regarde de plus près, hommes et femmes ne sont pas si différents : on remarque que les hommes fantasment -eux aussi- sur les inconnues ainsi que sur l'uniforme. Par contre, la nouveauté ici reste la femme du patron ! Visiblement, la plupart des hommes sondés aimeraient avoir une relation avec la compagne de leur boss. Si vous êtes vous-même patron, alors méfiez-vous !