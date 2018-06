Virgin Tonic : Top 3 des excuses données par les hommes pour rompre !

No offense messieurs, mais on ne va pas se mentir : ce n'est pas le courage qui étouffe certains d'entre vous. Evidemment, tous les hommes ne sont pas lâches (et heureusement). Mais parfois, quand il faut rompre, certains n'ont pas toujours le courage le dire la vérité (et pour leur défense, ce n'est pas toujours évident). Du coup, ils ont toujours quelques excuses en stock - de la même façon que les femmes ont des excuses pour ne pas faire l'amour. Alors quelles sont-elles ? Voici le Top 3 !

3. Une mauvaisehygiène et trop de disputes

2. "jJen ai marre de passer au second plan"

1. "Je ne suis pas prêt pour une relation"

Ex eaquo a la troisième place, on retrouve donc la mauvaise hygiène et le trop plein de disputes. Ensuite, il y a le fait d'être mis au second plan. Enfin, l'excuse number one, la best seller reste la cultissime "Je ne suis pas prêt pour une relation".

Et vous quelle excuse avez déjà entendu/utilisé ?