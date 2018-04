Virgin Tonic : Top 3 des excuses données par les femmes pour ne pas faire l'amour en vacances

Messieurs, ce Top est pour vous . Des excuses pour passer une nuit tranquille, on en a tous donné - et ce, qu'on soit un homme ou une femme. Mais ce matin, on s'est intéressé aux excuses fournies par les femmes pour ne pas faire l'amour lorsqu'elles sont en vacances.

3. "J'ai trop bu, j'ai la tête qui tourne"

2. "J'ai mal au ventre, une intox alimentaire"

1. "Il fait trop chaud"

En troisième position, on retrouve donc l'alcool : en même temps, en vacances, on a tendance à faire quelques apéros. En deuxième positon, il y a le mal de ventre et enfin, l'excuse la plus prisée reste la chaleur. Mais attention, celle-ci ne fonctionne pas pendant les vacances d'hiver, par exemple !