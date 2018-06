Virgin Tonic : Top 3 des excuses données par les femmes pour ne pas faire l'amour

Il y a des jours où l'envie n'est pas là. On le disait au-dessus, il y a des jours avec et puis, il y a des jours sans. Parfois, les femmes n'ont pas envie de faire l'amour et pour se justifier auprès de leur conjoint, elles ont quelques excuses déjà prêtes - et qu'on ne se le dise, il en est de même pour les hommes. Il n'y a pas si longtemps, on vous donnait le top 3 des excuses données par les femmes lorsqu'elles sont en vacances mais cette fois, on a le Top 3 des excuses tout court. Alors, prenez des notes !

3. "Jai la migraine"

2. "Je doisme lever tôt demain matin"

1. "Je suis occupée, j'ai pas le temps !"

Ainsi, on retrouve sur la troisième place du podium la fameuse migraine, l'excuse que tout le monde a déjà sorti ou alors, entendu. Ensuite, le réveil tôt du lendemain est souvent invoqué. Enfin, on termine avec l'excuse la plus prisée : "Je n'ai pas le temps". Messieurs, vous voilà prévenus !