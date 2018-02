Virgin Tonic : Top 3 des excuses données par les femmes pour ne pas faire l'amour

Il n'y a pas si longtemps, le Virgin Tonic vous listait les trois causes de disputes les plus répendues. Aujourd'hui, on poursuit sur cette lancée mais cette fois, dans un tout autre registre : savez-vous quelles sont les trois excuses les plus servies par les femmes lorsqu'elles n'ont pas envie de faire l'amour ? Non ? Ca tombe bien, on vous les livre sur un plateau.

3. La migraine

2. Se lever tôt le lendemain

1. Le stress

En troisième position, on retrouve donc la fameuse migraine - c'est un classique mais visiblement, c'est toujours efficace. Ensuite, l'excuse du réveil tôt le lendemain fonctionne toujours aussi bien. Enfin, à la première place, il y a le stress. Messieurs, vous voilà prévenus !