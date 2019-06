Virgin Tonic : Top 3 des endroits où l'on risque plus d'être infidèle

Quels sont les endroits où l'on risque plus d'être infidèle ? Si jamais vous vous posiez la question, sachez que le Virgin Tonic à la réponse : grâce à Gentside, on a pu lister le Top 3 des lieux qui poussent le plus à la faute... de quoi vous pousser à faire preuve de plus de vigilence...!

#3. Les vacances entre potes (20%)

#2. Lors d'un déplacement professionnel (37%)

#1. En soirée sans son/sa conjoint(e) (43%)

Ainsi, si vous programmez des vacances entre potes cet été, faites attention ! Les virées comme celles-ci se placent en troisième position ! A la deuxième place, on retrouve (forcément) les déplacements professionnels. Enfin, on évite de sortir sans son (sa) conjoint(e)...!