Virgin Tonic : Top 3 des endroit préférés des femmes pour un premier rendez-vous !

Ah, le premier rendez-vous. On ne va pas se mentir, c'est un calvaire. Ou alors, un enfer, on ne sait pas très bien. On s'explique : décrocher le premier rendez-vous, c'est déjà assez compliqué. Et quand on l'a (enfin), entre deux danses de la joie, il faut trouver THE place to go. Et ça, c'est assez compliqué. La bonne nouvelle, c'est que le Virgin Tonic vole à votre secours. Tout de suite, le top 3 des lieux préférées des femmes pour un premier rendez-vous !

3. Le restaurant

2. Un parc

1. Le comptoir d'un bar

Attention, on ne parle pas du bar en lui-même ! On insiste bien, le comptoir d'un bar. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est ce qui créé une intimité. Aussi, messieurs, notez bien que si vous allez au restaurant, il ne faut pas optez pour quelque chose de trop chic ! On reste simple, pour commencer. Alors maintenant, à vous de jouer !