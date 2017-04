Virgin Tonic : Top 3 des défauts qui vous agacent le plus chez vos collègues de travail

Si il existe en moyenne 4 défauts qui vous énervent chez votre conjoint, on en retrouve beaucoup plus lorsque l'on évoque vos collègues de travail. Haleine malodorante, fainéantise, retard, commérage, la liste est longue. Et même si c'est au sein du travail que peuvent se lier les meilleures amitiés à l'âge adulte, ce n'est pas le cas de toutes vos relations professionnelles. Aujourd'hui, on vous présente le Top 3 des défauts qui vous agacent le plus chez vos collègues de travail !

1 / Mauvaise hygiène

2 / Fainéantise

3 / Être un fayot

En première position, on retrouve bien évidemment la mauvaise hygiène, qui occupe la tête de ce classement. Oui, l'hygiène est très importante, surtout dans un bureau... À la deuxième place des défauts qui énervent le plus chez vos partenaires de travail, on retrouve la fainéantise. Enfin, en troisième position, c'est le fait d'être un fayot auprès des supérieurs qui vous rebutent et que vous détestez le plus chez vos collègues !