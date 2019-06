Virgin Tonic : Top 3 des couples qui font rêver les Français !

Quels sont les couples qui font rêver les français ? Si jamais vous vous posiez la question, sachez que le Virgin Tonic a la réponse : si vous êtes du genre à écumer les sites de rencontre pour trouver l'âme soeur, alors peut-être avez-vous un idéal .Tout de suite, les trois couples qui font rêver et, spoilers, les Obama ne sont pas dedans !

Guillaume Canet et Marion Cotillard

3. Bradley Cooper etIrina Shayk

2. Guillaume Canet et Marion Cotillard

1. Meghan Markle et le Prince Harry

Alors que les Obama se retrouvent à la cinquième place du podium, Bradley Cooper et Irina Shayk, eux, écopent de la troisième place. Le couple formé par Guillaume Canet et Marion Cotillard, lui, se retrouve à la deuxième place. Enfin, on termine avec Meghan Markle et le Prince Harry qui, on le rappelle, viennent tout juste d'acceuillir leur premier enfant !