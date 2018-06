Virgin Tonic : Top 3 des couples célèbres avec lesquels les français voudraient rester coincés dans les bouchons !

Il n'y a rien de pire que de rester coincé(e) dans les embouteillages. Et dailleurs, on vous a déjà listé les villes les plus embouteillées de France, histoire que vous soyez préparé(e). Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous donne le Top 3 des couples célèbres avec lesquels les français voudraient rester coincés. Spoilers, les Obama ne sont pas dans le classement.

3. Emmanuel et Brigitte Macron

2. Le Prince Harry et Meghan Markle

1. Guillaume Canet et Marion Cotillard

Si les Obama ne figurent pas dans le classement, on retrouve tout de même notre président français et son épouse ! Aussi, sachez que pour beaucoup de français, les embouteillages seraient plus supportables avec Meghan et Harry - fraichement mariés. Et enfin, on termine avec Marion Cotillard et Guillaume Canet - au moins, ce serait fun.