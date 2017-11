Virgin Tonic : Top 3 des comportements les plus irritants sur l’autoroute

On est mardi, et Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic sont en pleine forme pour faciliter votre réveil ! Alors qu'on vient d'apprendre la folle histoire de ce footballeur qui souhaite offrir une nouvelle télé à un supporter qui a cassé la sienne lors d'un match de son équipe préférée, on change de sujet et on vous dévoile un classement intéressant ! On vous parle tout de suite du Top 3 des comportements les plus irritants sur l’autoroute. Avez-vous une petite idée ? Ne réfléchissez pas plus, on vous donne la réponse !

1 / Lenteur aux péages

2 / Se faire talonner par d'autres automobilistes

3 / Oubli de clignotant

En première place, on retrouve la lenteur aux péages ! En effet, il y a toujours un automobiliste qui oublie ou ne prévoit pas la préparation de sa monnaie avant l'arrivée aux péages, et retarde toute la file ! En seconde position, le comportement le plus agaçant est le fait de se faire talonner par d'autres conducteurs. Enfin, le troisième comportement le plus irritant est l'oubli de clignotant !