Virgin Tonic : Top 3 des choses qui font durer un couple

En attendant le retour du Virgin Tonic en janvier, place aux news que vous avez préféré ! Aujourd'hui, le Top des choses qui font durer un couple.

Top des choses qui font tenir un couple

La vie de couple est faite d'embûches et de concessions, on ne vous apprend rien. Disputes ou tâches ménagères, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver et les compromis sont nombreux. Or, tous les couples ne tiennent pas la distance ; le quotidien, les disputes à répétition ou la jalousie, les motifs de séparation ne manquent pas. On vous l'accorde, rien de joyeux. Mais alors, quelles sont les trois choses qui font tenir un couple ?

3. Partager les tâches ménagères

2. Se dire "Je t'aime" tous les soirs

1. Reconnaître ses torts

En dernière position, on retrouve donc le partage des tâches ménagères. Croyez le ou non, équilibrer et se répartir les tâches permettent d'éviter bien des tensions. Sur la deuxième marche du podium, il y a la petite attention. Dire a son partenaire qu'on l'aime avant de s'endormir engendre une nuit sereine. Enfin, on termine avec les disputes. Après une dispute, il faut toujours reconnaître ses torts !