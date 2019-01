Virgin Tonic : Top 3 des choses qui font craquer les filles en moins de deux secondes !

Messieurs, mission Tinder ! Enfin, presque. Si vous êtes à la recherche de la partenaire idéale, si le célibat vous pèse, alors on a quelques conseils pour vous ! Vous vous demandez ce qui fait craquer les femmes ? Alors prenez des notes parce qu'on a le Top 3 de ce qui fait craquer les femmes en moins de deux secondes !

3. L'élocution

2. Le sourire

1. Les cheveux

Alors déjà, si vous êtes capable de formuler une phrase avec un sujet, un verbe et un complément (et le tout sans faute de grammaire, vous partez gagnant). Pitié, on évite le langage SMS dans les textos, tant qu'on y est. Ensuite, sachez que votre sourire peut être un atout (comme si on en doutait) et enfin, vos cheveux, prenez soin de vos cheveux ! Vous savez ce qu'on dit : si elle ne vous trouve pas beau apès un passage chez le coiffeur, c'est que vous n'étiez qu'un crush. Elle vous trouve magnifique ? Elle est amoureuse. Allez, c'est cadeau !

Et à contrario, on a le Top de ce qui peut repousser une femme en moins de deux.