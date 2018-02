Virgin Tonic : Top 3 des choses que les hommes rêveraient de faire s’ils étaient des femmes

Après avoir appris l'augmentation considérable du paquet de cigarettes dès le 1er mars, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic continuent de nous réveiller dans la joie et la bonne humeur en ce début de semaine ! D'ailleurs, on parle de vous messieurs, et de vos fantasmes. On connait le Top 3 des choses que vous rêveriez de faire si vous étiez des femmes ! Et touchez vos seins, avoir des partenaires sexuels multiples et d'autres fantasmes intimes ne font pas partie du podium !

1 / Attendre un enfant

2 / Participer à une pijama party entre filles

3 / Mettre des dessous de femmes

En première position, vous rêveriez messieurs de connaître la sensation d'attendre un enfant ! À la place de numéro 2, vous rêveriez de participer à une pijama party entre filles. Enfin, en 3 ème position, les hommes ont pour fantasme d'essayer de la lingerie intime si ils avaient le pouvoir de se glisser dans le corps d'une femme ! Et vous, que rêveriez-vous de faire si vous étiez une femme pendant une journée ?