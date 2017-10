Il y a quelques jours, nous évoquions avec vous le Top 3 des qualités que les hommes recherchent le plus chez les femmes. Et ce matin, Camille Combal et toute l'équipe du Virgin Tonic nous en apprennent plus sur la séduction avec un nouveau top 3 des plus intéressants ! Si il parait évident qu'au premier rendez-vous, chacun des deux potentiels futurs partenaires observent les qualités physiques de l'autre, sachez que ce n'est pas tout ce qui attire l'attention ! Sachez que lors du premier rendez-vous, les hommes font particulièrement attention à 3 choses !

1) Sa ponctualité

2) Comment elle réagit face au silence

3) Son fond d'écran

À la place de numéro un du top 3 des choses auxquelles les hommes font attention lors du premier rendez-vous, on retrouve le fond d'écran ! En seconde position, l'homme fait attention à la capacité de la femme à réagir à un silence. Enfin, en première position, les hommes mettent un point d'honneur à votre ponctualité mesdames ! Alors, vous savez désormais sur quoi travailler (ou pas) !