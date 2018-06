Virgin Tonic : Top 3 des choses à éviter lors d'un premier rendez-vous !

Les premiers rendez-vous, c'est un calvaire pour nombre d'entre nous. On ne sait jamais quoi dire, on ne sait jamais quoi faire et quand il y a des erreurs à éviter, vous pouvez être sûrs qu'on en commet au moins une ou deux. Voilà pourquoi le Virgin Tonic a quelques petits conseils pour vous ! Tout de suite, voici le Top 3 des erreurs à ne surtout pas commettre !

Top 3 des choses à ne pas faire lors d'un premier date !

3. Trop parler de son ex

2. Etre tropbruyant

1. Avoir une mauvaise hygiène

Sans grande surprise, l'hygiène est à la première place. C'est la première raison pour laquelle des couples se brisent et visiblement, c'est aussi ce qui les aide à se former. Aussi, notez qu'être trop bruyant peut ruiner votre rencard. Enfin, en troisième position, on retrouve les ex : ne jamais trop en parler !