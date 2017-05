En France, notre paysage musical est peuplé de nombreux artistes issus de la télé-réalité (comme dans de nombreux pays, d'ailleurs). Le souci, c'est le caractère éphémère de ce type de programme : en sortir est un gage de talent, certes, mais pas forcément de durée. Quand on se penche sur les chiffres, on remarque qu'ils sont tout de même nombreux à s'être fait une place dans le coeur du public. Mais, quel sont ceux qui vendent le plus de disques ? On aurait pu penser à Louane (qui a ouvert le festival de Cannes cette semaine) ou même à Julien Doré - qui cartonne en ce moment. Et pourtant, ils ne font pas partie du classement !

3. Gregory Lemarchal

2. Nolwenn Leroy

Kendji

Avec plus de deux un millions d'albums vendus ( 2 160 000), Kendji se place en première position. Ensuite, on retrouve Nolwenn Leroy (qui cartonne à l'étranger) et enfin, Gregory Lemarchal.