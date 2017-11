Virgin Tonic : Top 3 des chanteurs européens les mieux payés en 2017

Hier, nous découvrions que les Spice Girls font leur grand retour en 2018 avec Victoria Beckham ! Et tous les jours, de 7h à 10h, on continue d'en apprendre un peu plus sur nos artistes préférés ou autre, grâce aux infos insolites de Camille Combal et de toute l'équipe du Virgin Tonic. D'ailleurs, on vous dévoile tout de suite le Top 3 des chanteurs européens les mieux payés en 2017 !

1 / Coldplay (88 millions)

2 / Adele (82 millions)

3 / Elton John (52 millions)

Autant vous dire que ce Top 3 est grandement dominé par les anglais ! En première position, c'est le groupe Coldplay qui occupe la place de numéro 1 avec un total de 88 millions gagnés en 2017. Le groupe est suivi de l'incroyable Adele, qui a touché plus de 82 millions, elle-même suivie de l'emblématique Elton John !