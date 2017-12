Virgin Tonic : Top 3 des chansons les plus écoutées sur Deezer en 2017

C'est reparti pour une nouvelle émission ! Ce matin et jusqu'à vendredi, c'est une semaine bien spéciale puisque vous avez la possibilité de remporter un an de loyer grâce au Virgin Tonic ! Et si on vous expliquait comment tenter votre chance, Camille Combal et toute l'équipe continuent de vous révéler des news pratiques et/ou insolites. Et ce matin, on vous propose de découvrir le Top 3 des chansons les plus écoutées sur Deezer en 2017 !

1 / Shape of You - Ed Sheeran

2 / Despacito - Luis Fonci et Justin Bieber

3 / Réseaux - Niska

Évidemment, aucune surprise face à ce top 3 qui semble bien logique ! En première position, la chanson la plus streamée sur Deezer en 2017 est "Shape of You" de Ed Sheeran ! Elle est suivie de près par le dansant "Despacito" de Luis Fonci et Justin Bieber. Enfin, en troisième place, on retrouve l'excellent et festif "Réseaux" de Niska ! Pouloulouuu !