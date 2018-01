Virgin Tonic : Top 3 des chansons les plus écoutées par les français après une rupture !

C'est toujours la même histoire, comme un éternel recommencement. Après une rupture (plus ou moins difficile), nous avons tous ce réflexe de mettre les chansons les plus tristes de notre répertoire, histoire de pleurer avec classe. Le truc, c'est qu'à force d'écouter Adele ou Whitney Houston, on ne sait même pas quels sont les morceaux les plus plébiscités par les français en cas de rupture. Bonne nouvelle, on a enfin le fameux top 3 (et il changera peut-être votre playlist spéciale rupture).

3. WITH OR WITHOUT YOU - U2

2. CELINE DION - POUR QUE TU M'AIMES ENCORE

1.GOODBYE MY LOVER - JAMES BLUNT

Evidemment, sans grande surprise, on retrouve James Blunt. En même temps, avec un titre comme Goodbye My Lover, il a carrément signé la B.O de toutes les rupture de l'Histoire. Mais si vous n'avez pas envie de pleurer, on vous conseille de faire comme la (très) sage Bridget Jones : choisissez la vodka (avec modération) et Chaka Khan.