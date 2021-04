Virgin Tonic : Top 3 des chansons les plus chantées sous la douche

Si vous aussi, vous aimez chanter sous la douche, alors n'en dites pas plus : ce matin, Clément nous partage les trois chansons les plus chantées en se douchant !

#1. I Feel Good - James Brown

#2. Bohemian Rhapsody - Queen

#3. You're My Heart, You're My Soul - Modern Talking

Et, savez -vous pourquoi nous avons l'impression de mieux chanter sous la douche ? Eh bien, tout est une question d'acoustique : "L’acoustique très réverbérante des églises, par exemple, a énormément formaté la nature de la musique liturgique. Mais on atteint les limites de cette stratégie lorsque la réverbération d’un lieu devient tellement importante qu’elle empêche l’intelligibilité des propos qui y sont tenus", explique ainsi le monde. Autrement dit, votre douche propose une excellente acoustique et vous donne l'impression de mieux chanter.

Allez, à vous de tout donner sur Queen maintenant !