Top 3 des célébrités qui ont généré le plus d'argent en 2016

On ne va pas se mentir, même en faisant notre maximum, on n'entrera jamais dans ce classement. Mais pour le fun, c'est toujours sympa de savoir qui sont les célébrités qui ont généré le plus d'argent l'an passé - et puis, ça fait toujours un sujet de conversation pour briller en société. Parce que le Virgin Tonic aime bien vous donner toutes les clés pour que vous puissiez étaler votre science, voici le famaux top 3 (et il va vous surprendre) !

3. J.K ROWLING

2. BEYONCE

1. P. DIDDY

Si jamais vous vous posiez la question sachez qu'il y a une explication simple à la présence de P.Diddy dans ce classement : évidemment, il vend encore des disques. Mais, notez qu'il est à la tête d'une maison de disques et qu'en plus, il a signé un partenariat avec une célèbre marque de vodka aux USA. Alors quand on cumule tout ça, on a plus de chances de finir en tête du classement.