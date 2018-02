Virgin Tonic : Top 3 des causes de dispute dans un couple !

Les disputes dans un couple, on ne les évite pas toujours. On dit par exemple qu'Ikea est, on cite, "le temple de la dispute du couple". C'est peut-être vrai. Mais bien souvent, les couples n'ont même pas besoin de sortir de chez eux pour déclencher une troisième guerre mondiale. Reste à savoir ce qui peut la déclencher. Et non, la belle-famille, ne fait pas partie du classement !

3. Laisser la porte ou la fenêtre ouverte.

2. La température du chauffage

1. Laisser la lumière allumée dans une pièce vide

En troisième position, on retrouve donc les portes et les fenêtres : en plein hiver, ce n'est pas toujours bien acceuilli de laisser une fenêtre grande ouverte ! Aussi, la température du chauffage peut être source de conflit. Enfin, on termine avec la lumière allumée dans une pièce vide ! Mais rassurez-vous, ce ne sont que des causes d'hiver !