Virgin Tonic : TOP 3 des cadeaux préférés des français pour Noël

Quand vient le moment fatidique de faire ses cadeaux de Noël, on a tendance à paniquer - d'abord parce que l'on s'y prend souvent en retard et ensuite, parce que nos idées ne sont pas forcément si bonnes que ça. Dans le Virgin Tonic, on aime vous partager les meilleurs sondages et surtout, les meilleures idées. Alors si vous ne comptez pas offrir l'île Salutation (à vendre aux USA), alors prenez de quoi noter : voici les trois cadeaux les plus appréciés par les Français :

#3. Un livre

#2. Des Vêtements

#1. De l'argent

Si vous vous attendiez à trouver un smartphone dans le top 3, détrompez-vous ! Pour 19% des français, le cadeau idéal reste un livre - on le retrouve ainsi à la troisième place. Viennent ensuite les vêtements. Enfin, le cadeau qui, indéniablement, fait plaisir reste l'argent. Alors s'il vous reste quelques cadeaux à faire, on s'y met ! Allez !