Virgin Tonic : Top 3 des cadeaux demandés par les enfants !

Noël approche et peut-être n'avez vous pas terminé vos achats. Et justement, si vous manquez d'inspiration, sachez que dans le Virgin Tonic, on a trouvé le Top 3 des cadeaux les plus demandés par les enfants. Ne nous remerciez pas !

3. L'école aménagée Playmobil

2. Poupée LOL Bus surprise 2 en 1

1. Le Camping Car de Barbie

Que des classiques dans le Top ! Playmobil et Barbie sont encore et toujours les cadeaux les plus demandés... ! En espérant que vous serez plus inspirés !